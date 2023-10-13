«Баффало» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» в гостевом матче обыграл «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ — 5:1.

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Его признали второй звездой встречи.

Видео лучших моментов матча «Баффало» — «Рейнджерс» опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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