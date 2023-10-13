«Баффало» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)
13 октября «Баффало» на своем льду примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона 2023 / 2024. Игра пройдет на территории крытой арены «Кибэнк-центр», начало — в 02.00 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Баффало» — «Рейнджерс» можно будет бесплатно в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события матча НХЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
За «Сэйбрз» выступают российские хоккеисты Александр Кисаков, Виктор Неучев, Никита Новиков, Всеволод Комаров. В составе клуба из Нью-Йорка играют Артемий Панарин и Игорь Шестеркин.
В сезоне 2022/2023 «Рейнджерс» занял третье место в Столичном дивизионе регулярного чемпионата НХЛ со 107 очками. В первом раунде плей-офф клуб проиграл «Нью-Джерси» в серии — 3-4.
В минувшем сезоне «Сейбрз» набрали 91 очко, одержали 42 победы и финишировали на 10-й строчке в конференции регулярки НХЛ. «Баффало» не вышел в плей-офф 12-й сезон подряд.
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|2
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|3
|Вашингтон
|0
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|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Торонто
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|1
|0
|1
|1
|5
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|8
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|2
|Чикаго
|2
|1
|1
|2
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Виннипег
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|2
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|13.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|- : -
|13.10
|02:00
|
Баффало – Рейнджерс
|- : -
|13.10
|02:00
|
Коламбус – Филадельфия
|- : -
|13.10
|03:00
|
Миннесота – Флорида
|- : -
|13.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|- : -
|13.10
|03:00
|
Даллас – Сент-Луис
|- : -
|13.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Брок Бесер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|1
|4
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|1
|4
|И
|Г
|
|
Брок Бесер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|3
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|1
|2
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|1
|1.00
|
|
Адин Хилл
Вегас
|1
|1.00
|
|
Тэтчер Демко
Ванкувер
|1
|1.25