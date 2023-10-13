Гол и голевая передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало»

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«Рейнджерс» на выезде выиграли у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.