«Рейнджерс» победили «Баффало», Панарин сделал голевую передачу
«Рейнджерс» выиграли у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Нападающий Мика Зибанежад в середине первого периода открыл счет. На 14-й минуте третьей двадцатиминутки Рейли Смит удвоил преимущество «Рейнджерс». Хозяевам льда удалось отыграть одну шайбу благодаря голу Оуэна Пауэра. В концовке встречи Адам Фокс забил в пустые ворота, но «Сэйбрз» удалось забросить вторую шайбу и сократить отставание — отлчился Тэйг Томпсон.
Российский нападающий Артемий Панарин отметился одной голевой передачей. Эта игра стала для него 700-й в североамериканской лиге. Всего за этот сезон 33-летний россиянин набрал 35 (15+20) очков в 28 играх.
Голкипер Игорь Шестеркин отразил 29 из 31 броска по своим воротам.
«Рейнджерс» набрали 31 очко в 28 матчах и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на предпоследней строчке — 26 очков в 29 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Рейнджерс» — 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
Голы: Зибанежад — 6 (бол., Панарин, Фокс), 7:01 — 0:1. Смит — 6 (Фокс, Кэррик), 53:29 — 0:2. Пауэр — 4 (Кребс, Байрам), 55:09 — 1:2. Фокс — 1 (п.в., Трочек), 57:58 — 1:3. Томпсон — 16 (Пауэр, Петерка), 59:22 — 2:3.
Вратари: Луукконен (57:25 — 57:58, 58:03 — 59:55) — Шестеркин.
Штраф: 13 — 9.
Броски: 31 (7+8+16) — 28 (11+12+5).
Наши: — - Панарин (18.32/2/-1).
12 декабря. Баффало. KeyBank Center. 15815 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|27
|19
|8
|40
|2
|Нью-Джерси
|31
|18
|13
|39
|3
|Каролина
|28
|18
|10
|37
|4
|Рейнджерс
|28
|15
|13
|31
|5
|Филадельфия
|29
|13
|16
|30
|6
|Айлендерс
|30
|11
|19
|29
|7
|Питтсбург
|30
|12
|18
|28
|8
|Коламбус
|28
|12
|16
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|29
|18
|11
|38
|2
|Торонто
|28
|17
|11
|36
|3
|Бостон
|30
|15
|15
|33
|4
|Тампа-Бэй
|26
|14
|12
|30
|5
|Оттава
|28
|13
|15
|28
|6
|Детройт
|28
|11
|17
|26
|7
|Баффало
|29
|11
|18
|26
|8
|Монреаль
|28
|11
|17
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|28
|19
|9
|42
|2
|Виннипег
|30
|21
|9
|42
|3
|Даллас
|27
|17
|10
|34
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|29
|14
|15
|30
|6
|Юта
|28
|12
|16
|29
|7
|Чикаго
|28
|9
|19
|20
|8
|Нэшвилл
|29
|7
|22
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|28
|17
|11
|37
|3
|Эдмонтон
|28
|16
|12
|34
|4
|Ванкувер
|27
|14
|13
|33
|5
|Калгари
|29
|14
|15
|33
|6
|Сиэтл
|30
|14
|16
|30
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|27
|10
|17
|24
|12.12
|03:30
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Оттава – Анахайм
|5 : 1
|12.12
|03:30
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Баффало – Рейнджерс
|2 : 3