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Сегодня, 05:36

«Рейнджерс» победили «Баффало», Панарин сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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Артемий Панарин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Рейнджерс» выиграли у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Нападающий Мика Зибанежад в середине первого периода открыл счет. На 14-й минуте третьей двадцатиминутки Рейли Смит удвоил преимущество «Рейнджерс». Хозяевам льда удалось отыграть одну шайбу благодаря голу Оуэна Пауэра. В концовке встречи Адам Фокс забил в пустые ворота, но «Сэйбрз» удалось забросить вторую шайбу и сократить отставание — отлчился Тэйг Томпсон.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился одной голевой передачей. Эта игра стала для него 700-й в североамериканской лиге. Всего за этот сезон 33-летний россиянин набрал 35 (15+20) очков в 28 играх.

Голкипер Игорь Шестеркин отразил 29 из 31 броска по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 31 очко в 28 матчах и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на предпоследней строчке — 26 очков в 29 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Рейнджерс» — 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Голы: Зибанежад — 6 (бол., Панарин, Фокс), 7:01 — 0:1. Смит — 6 (Фокс, Кэррик), 53:29 — 0:2. Пауэр — 4 (Кребс, Байрам), 55:09 — 1:2. Фокс — 1 (п.в., Трочек), 57:58 — 1:3. Томпсон — 16 (Пауэр, Петерка), 59:22 — 2:3.

Вратари: Луукконен (57:25 — 57:58, 58:03 — 59:55) — Шестеркин.

Штраф: 13 — 9.

Броски: 31 (7+8+16) — 28 (11+12+5).

Наши: — - Панарин (18.32/2/-1).

12 декабря. Баффало. KeyBank Center. 15815 зрителей.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 31 18 13 39
3 Каролина 28 18 10 37
4 Рейнджерс 28 15 13 31
5 Филадельфия 29 13 16 30
6 Айлендерс 30 11 19 29
7 Питтсбург 30 12 18 28
8 Коламбус 28 12 16 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 29 18 11 38
2 Торонто 28 17 11 36
3 Бостон 30 15 15 33
4 Тампа-Бэй 26 14 12 30
5 Оттава 28 13 15 28
6 Детройт 28 11 17 26
7 Баффало 29 11 18 26
8 Монреаль 28 11 17 25
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 28 19 9 42
2 Виннипег 30 21 9 42
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 30 17 13 34
5 Сент-Луис 29 14 15 30
6 Юта 28 12 16 29
7 Чикаго 28 9 19 20
8 Нэшвилл 29 7 22 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 28 17 11 37
3 Эдмонтон 28 16 12 34
4 Ванкувер 27 14 13 33
5 Калгари 29 14 15 33
6 Сиэтл 30 14 16 30
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
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Оттава – Анахайм
 5 : 1
12.12 03:30
Баффало – Рейнджерс
2 : 3
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