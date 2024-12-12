«Рейнджерс» победили «Баффало», Панарин сделал голевую передачу

«Рейнджерс» выиграли у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Нападающий Мика Зибанежад в середине первого периода открыл счет. На 14-й минуте третьей двадцатиминутки Рейли Смит удвоил преимущество «Рейнджерс». Хозяевам льда удалось отыграть одну шайбу благодаря голу Оуэна Пауэра. В концовке встречи Адам Фокс забил в пустые ворота, но «Сэйбрз» удалось забросить вторую шайбу и сократить отставание — отлчился Тэйг Томпсон.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился одной голевой передачей. Эта игра стала для него 700-й в североамериканской лиге. Всего за этот сезон 33-летний россиянин набрал 35 (15+20) очков в 28 играх.

Голкипер Игорь Шестеркин отразил 29 из 31 броска по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 31 очко в 28 матчах и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на предпоследней строчке — 26 очков в 29 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Рейнджерс» — 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Голы: Зибанежад — 6 (бол., Панарин, Фокс), 7:01 — 0:1. Смит — 6 (Фокс, Кэррик), 53:29 — 0:2. Пауэр — 4 (Кребс, Байрам), 55:09 — 1:2. Фокс — 1 (п.в., Трочек), 57:58 — 1:3. Томпсон — 16 (Пауэр, Петерка), 59:22 — 2:3.

Вратари: Луукконен (57:25 — 57:58, 58:03 — 59:55) — Шестеркин.

Штраф: 13 — 9.

Броски: 31 (7+8+16) — 28 (11+12+5).

Наши: — - Панарин (18.32/2/-1).

12 декабря. Баффало. KeyBank Center. 15815 зрителей.