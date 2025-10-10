«Рейнджерс» победили «Баффало», Шестеркин сыграл на ноль, Панарин набрал одно очко

«Рейнджерс» выиграли у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Заброшенными шайбами отметились Алексис Лафренье, Джей Ти Миллер, Карсон Соуси и Адам Фокс.

Российский форвард Артемий Панарин провел на льду 21 минуту 10 секунд, отметился двумя бросками по воротам соперника и одной результативной передачей.

Голкипер «рейнджеров» Игорь Шестеркин отразил все 27 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.