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«Рейнджерс» победили «Баффало», Шестеркин сыграл на ноль, Панарин набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
Игорь Шестеркин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Рейнджерс» выиграли у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Заброшенными шайбами отметились Алексис Лафренье, Джей Ти Миллер, Карсон Соуси и Адам Фокс.

Российский форвард Артемий Панарин провел на льду 21 минуту 10 секунд, отметился двумя бросками по воротам соперника и одной результативной передачей.

Голкипер «рейнджеров» Игорь Шестеркин отразил все 27 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат
10 октября, 02:00. KeyBank Center (Баффало)
Баффало
Рейнджерс
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Артемий Панарин
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ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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