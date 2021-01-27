«Рейнджерс» проиграли «Баффало», Георгиев сделал 21 сэйв

«Баффало» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Команда из Нью-Йорка потерпела четвертое поражение кряду.

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 21 из 24 бросков по своим воротам. Нападающий Павел Бучневич сыграл 18 минут 17 секунд и отметился голевой передачей. Артемий Панарин сделал 2 броска по воротам соперника за 23 минуты 14 секунд игрового времени.

«Баффало» занимает 6-е место в Восточном дивизионе, а «Рейнджерс» — последнее (8-е).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Рейнджерс» — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

Голы: Крайдер — 2 (Бучневич), 6:28 — 0:1. Козенс — 2 (бол., Стаал, Ристолайнен), 12:50 — 1:1. Миллер — 1 (Блэкуэлл, Лемье), 19:53 — 1:2. Ридер — 2 (Ирвин), 26:03 — 2:2. Айкел — 1 (бол., Улофссон, Далин), 27:31 — 3:2.

Вратари: Улльмарк — Георгиев (57:59).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (8+14+2) — 30 (7+8+15).

Наши: — - Бучневич (18.17/1/0), Панарин (23.14/2/0).

27 января. Баффало. KeyBank Center.