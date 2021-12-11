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36 сэйвов Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало»

05:46
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«Баффало» на своем льду проиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2. «Сэйбрз» потерпели шестое поражение кряду.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин Отметился голевой передачей. Голкипер Александр Георгиев отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Рейнджерс» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Зибанежад — 5 (бол., Панарин, Фокс), 4:48 — 0:1. Лафренье — 6 (Фокс, Хытил), 29:47 — 0:2. Мюррей — 2 (Пысик, Окпосо), 54:37 — 1:2.

Вратари: Луукконен (58:48) — Георгиев.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 37 (6+13+18) — 31 (12+12+7).

Наши: — - Панарин (16.08/2/0).

11 декабря. Баффало. KeyBank Center.

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Евгений Козинов все материалы автора
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