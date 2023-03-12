«Рейнджерс» обыграли «Баффало», Панарин забил в овертайме

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграли «Баффало» со счетом 2:1.

На шайбу Джефф Скиннера гости ответили точными бросками Патрика Кейна и Артемия Панарина, вратарь Игорь Шестеркин отразил 32 броска.

После этого матча «Рейнджерс» с 83 очками занимают пятое место в Восточной конференции, «Баффало» с 69 очками — на 11-й строчке.