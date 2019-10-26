«Баффало» продлил серию поражений «Детройта»
05:01
«Детройт» на своем льду уступил «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2). «Ред Уингз» потерпел седьмое поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Баффало» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Маккейб — 1 (Райнхарт, Айкел), 31:40 — 0:1. Райнхарт — 5 (бол., Улофссон, Айкел), 41:15 — 0:2.
Вратари: Ховард (56:56) — Улльмарк.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 38 (12+8+18) — 25 (6+14+5).
Наши: Свечников (7.17/0/0) — -.
26 октября. Детройт. Little Caesars Arena.
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