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«Баффало» продлил серию поражений «Детройта»

05:01
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«Детройт» на своем льду уступил «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2). «Ред Уингз» потерпел седьмое поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Баффало» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Маккейб — 1 (Райнхарт, Айкел), 31:40 — 0:1. Райнхарт — 5 (бол., Улофссон, Айкел), 41:15 — 0:2.

Вратари: Ховард (56:56) — Улльмарк.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 38 (12+8+18) — 25 (6+14+5).

Наши: Свечников (7.17/0/0) — -.

26 октября. Детройт. Little Caesars Arena.

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Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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