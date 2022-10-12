«Баффало» продлил контракт с главным тренером Гранато
«Баффало» продлил контракт с главным тренером Доном Гранато, информирует пресс-служба НХЛ. При этом срок соглашения не сообщается.
55-летний специалист работает в «Сейбрз» второй сезон.
В прошлом сезоне «Баффало» занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|2
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|3
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|3
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|4
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|5
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|6
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|7
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|8
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
|13.10
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|- : -
|13.10
|02:00
|
Каролина – Коламбус
|- : -
|13.10
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|- : -
|13.10
|04:30
|
Колорадо – Чикаго
|- : -
|13.10
|05:00
|
Анахайм – Сиэтл
|- : -
|13.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|1
|2
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|1
|2
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|1
|2
|
|
Логан Кутюр
Сан-Хосе
|2
|1
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Юусе Сарос
Нэшвилл
|1
|1.00
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|1
|2.00
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