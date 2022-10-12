«Баффало» продлил контракт с главным тренером Гранато

«Баффало» продлил контракт с главным тренером Доном Гранато, информирует пресс-служба НХЛ. При этом срок соглашения не сообщается.

55-летний специалист работает в «Сейбрз» второй сезон.

В прошлом сезоне «Баффало» занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко.