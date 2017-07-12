"Баффало" предложит контракт Райнхарту после Айкела

"Баффало" не планирует предлагать новый контракт нападающему Сэму Райнхарту этим летом, сообщает The Score. 21-летний нападающий проведет свой последний сезон по контракту новичка, который истечет 1 июля 2018 года.

Отмечается, что такое решение "Баффало" обусловлено тем, что клуб собирается предложить Джеку Айкелу долгосрочное соглашение. В планах клуба Райнхарт идет на втором месте.

В прошлом сезоне хоккеист провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (17+30) очков. Всего в лиге на его счету 167 игр и 90 (40+50) очков.