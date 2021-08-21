«Баффало» предлагает несколько вариантов контракта Далину

«Баффало» ведет переговоры о продлении контракта с защитником Расмусом Далином. Клуб предлагает несколько вариантов соглашений шведу, который находится в статусе ограниченно свободного агента, сообщает NBC.

Первый вариант: контракт-мостик на три года, кэпхит — 6,5 миллиона долларов.

Второй вариант: контракт на шесть лет, кэпхит — 6 млн.

Третий вариант: контракт на восемь лет, кэпхит — 8,25 млн.

21-летний Далин был выбран «Баффало» на драфте-2018 под общим 1-м номером. С тех пор он провел в лиге 197 матчей и набрал 107 (18+89) очков при показателе полезности «-56».