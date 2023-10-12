«Баффало» подписал семилетний контракт с Пауэром

«Баффало» объявил о подписании семилетнего контракта с защитником Оуэном Пауэром.

Сообщается, что 20-летний хоккеист будет зарабатывать в среднем 8,35 миллиона долларов в год.

В прошлом сезоне канадец сыграл за «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ 79 матчей и набрал 35 (4+31) очков. Пауэр был выбран «Сэйбрз» под первым номером на драфте-2021.