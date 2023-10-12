«Баффало» подписал семилетний контракт с Пауэром
«Баффало» объявил о подписании семилетнего контракта с защитником Оуэном Пауэром.
Сообщается, что 20-летний хоккеист будет зарабатывать в среднем 8,35 миллиона долларов в год.
В прошлом сезоне канадец сыграл за «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ 79 матчей и набрал 35 (4+31) очков. Пауэр был выбран «Сэйбрз» под первым номером на драфте-2021.
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Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
|12.10
|02:00
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Торонто – Монреаль
|6 : 5 Б
|12.10
|02:00
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Каролина – Оттава
|5 : 3
|12.10
|02:30
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Бостон – Чикаго
|3 : 1
|12.10
|05:00
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Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
|12.10
|05:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|12.10
|05:00
|
Калгари – Виннипег
|- : -
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