"Баффало" подписал однолетний контракт с Гиргенсонсом

Нападающий Земгус Гиргенсонс подписал однолетний контракт с "Баффало", сообщает официальный сайт "клинков". Соглашение рассчитано на один сезон, за который 25-летний форвард заработает 1,6 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне он набрал 18 (5+13) очков в 72 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "-11". Гиргенсонс выл выбран "Баффало" на драфте 2012 года под 14-м общим номером.

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