«Баффало» подписал 6-летний контракт с нападающим Маленстином

«Баффало» объявил о подписании нового контракта с нападающим Беком Маленстином.

Соглашение с 28-летним канадцем рассчитано на 6 лет. Средняя зарплата хоккеиста составит 2,9 миллиона долларов за сезон.

Маленстин выступает за «Сэйбрз» с сезона-2024/25. В прошедшем сезоне на его счету 81 матч в регулярном чемпионате, в которых он забросил 7 шайб и отдал 7 результативных передач. В плей-офф на его счету 13 игр, 1 гол и 2 передачи.

Ранее в НХЛ форвард выступал за «Вашингтон», который выбрал его в пятом раунде драфта НХЛ 2016 года под 145-м номером.