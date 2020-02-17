«Баффало» победил «Торонто», Коршков забил в дебютной игре

«Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» — 5:2. Хозяева в третьем периоде за 91 секунду забили три гола.

Нападающий «Торонто» Егор Коршков провел первый матч в лиге. На его счету гол, показатель полезности «+1», бросок в створ и силовой прием за 10.08 на льду. Он играл в четвертом звене.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Торонто» — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Голы: Ларссон — 6 (Миллер, Далин), 21:32 — 1:0. Шири — 9 (Миллер, Родригес), 29:42 — 2:0. Коршков — 1 (Спецца, Клиффорд), 31:29 — 2:1. Хаймэн — 18 (Маззин, Марнер), 42:11 — 2:2. Айкел — 33 (бол., Улофссон, Ристолайнен), 46:06 — 3:2. Окпосо — 6 (Ларссон), 46:55 — 4:2. Веси — 9 (Ристолайнен), 47:37 — 5:2.

Вратари: Хаттон — Андерсен.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 36 (16+12+8) — 22 (6+6+10).

Наши: — - Коршков (10.08/1/+1).

17 февраля. Баффало. KeyBank Center.