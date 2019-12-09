«Баффало» победил «Эдмонтон», Макдэвид и Драйзайтль очков не набрали

«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл в овертайме «Баффало» — 2:3. Победный гол на счету защитника Колина Миллера. Лидеры «нефтяников» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль очков не набрали.

«Эдмонтон» с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Баффало» (34) — восьмой на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Баффало» — 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Окпосо — 3 (Сканделла), 4:08 — 0:1. Ларссон — 3 (Веси, Асплунд), 10:43 — 0:2. Шихан — 1 (Нюгорд, Нерс), 28:25 — 1:2. Нюгорд — 2 (бол., Нерс, Хас), 35:56 — 2:2. Миллер — 1 (М. Юханссон, Айкел), 61:13 — 2:3.

Вратари: Смит — Улльмарк.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (10+12+6+0) — 22 (11+4+6+1).

Наши: — - -.

9 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.