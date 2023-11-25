«Баффало» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Сэйбрз» шайбы забросили Джефф Скиннер, Кайл Окпосо и Алекс Так. В составе «Питтсбург» голами отметились Сидни Кросби и Ларс Эллер.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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