Трансляция игры НХЛ «Баффало» — «Питтсбург» во Вконтакте начнется в 2.00 25 ноября

«Баффало» в ночь на 25 ноября дома встретится с «Питтсбургом» на арене «Кибэнк-центр» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Баффало» — «Питтсбург» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

В соцсети «ВКонтакте» пройдет в прямом эфире бесплатная видеотрансляция игры НХЛ «Баффало» — «Питтсбург».

«Сэйбрз» с 18 очками идут на шестом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Пингвинз» находятся на шестой строчке с 18 баллами на Столичном дивизионе.

За «Питтсбург» выступает российский нападающий Евгений Малкин. В текущем сезоне 37-летний хоккеист набрал 18 (9+9) очков в 18 играх.

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