Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Баффало»
«Питтсбург» выиграл у «Баффало» в предсезонном матче НХЛ — 7:4. Встреча прошла на льду «КиБанк Центр» в Баффало.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин на 16-й минуте второго периода реализовал большинство.
Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Питтсбург» сыграет против «Чикаго» (11 октября), а «Баффало» встретится с «Рейнджерс» (13 октября).
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12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -
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