Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Баффало»

«Питтсбург» выиграл у «Баффало» в предсезонном матче НХЛ — 7:4. Встреча прошла на льду «КиБанк Центр» в Баффало.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин на 16-й минуте второго периода реализовал большинство.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Питтсбург» сыграет против «Чикаго» (11 октября), а «Баффало» встретится с «Рейнджерс» (13 октября).