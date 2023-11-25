«Баффало» переиграл «Питтсбург»

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«Баффало» обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

«Баффало» в 20 очками занимает 11-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 13-й строчке — 18 очков.