«Питтсбург» переиграл «Баффало», голкипер Неделькович забил гол и сделал голевую передачу

«Питтсбург» на выезде переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Пингвинз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

«Питтсбург» набрал 46 очков в 47 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет последним — 39 очков в 45 играх.