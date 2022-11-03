«Питтсбург» проиграл «Баффало». Малкин набрал 2 очка

Малкин набрал 2 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Баффало»

«Питтсбург» проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. «Пингвинз» потерпели шестое поражение подряд. «Сэйбрз» продлили победную серию до трех встреч.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами.

«Баффало» набрал 14 очков и идет на 2-й строчке в Восточной конференции. «Питтсбург» располагается на 14-й строчке — 10 очков.