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Сегодня, 05:05

«Питтсбург» проиграл «Баффало». Малкин набрал 2 очка

Малкин набрал 2 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Баффало»
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Питтсбург» проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. «Пингвинз» потерпели шестое поражение подряд. «Сэйбрз» продлили победную серию до трех встреч.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами.

«Баффало» набрал 14 очков и идет на 2-й строчке в Восточной конференции. «Питтсбург» располагается на 14-й строчке — 10 очков.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Питтсбург Пингвинз
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2 Рейнджерс 11 6 5 14
3 Каролина 9 6 3 13
4 Айлендерс 10 6 4 12
5 Филадельфия 10 5 5 12
6 Вашингтон 11 5 6 12
7 Питтсбург 10 4 6 10
8 Коламбус 10 3 7 6
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1 Бостон 10 9 1 18
2 Баффало 9 6 3 12
3 Тампа-Бэй 10 6 4 12
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1 Даллас 10 6 4 13
2 Виннипег 9 5 4 11
3 Миннесота 10 5 5 11
4 Чикаго 10 4 6 10
5 Колорадо 9 4 5 9
6 Аризона 9 3 6 7
7 Нэшвилл 10 3 7 7
8 Сент-Луис 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 9 2 18
2 Эдмонтон 10 7 3 14
3 Сиэтл 11 5 6 12
4 Лос-Анджелес 12 6 6 12
5 Калгари 8 5 3 10
6 Анахайм 10 3 7 7
7 Сан-Хосе 12 3 9 7
8 Ванкувер 10 2 8 6
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3.11 02:00
Торонто – Филадельфия
 5 : 2
3.11 02:30
Баффало – Питтсбург
 6 : 3
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 22
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 10 21
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 10 17
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 11
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 12 9
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 12 8
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 4 1.58
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

3 1.66
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