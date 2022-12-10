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«Питтсбург» в овертайме обыграл «Баффало». Малкин сделал две голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Питтсбург» в овертайме выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Пингвинз» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий Евгений Малкин сделал две голевые передачи, поучаствовав и в победном голе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Питтсбург» — 3:4 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 0:1)

Голы: Гюнцель — 13 (бол., Малкин, Питри), 35:36 — 0:1. Олофссон — 12 (Джост, Миттельштадт), 38:08 — 1:1. Скиннер — 13 (Томпсон, Миттельштадт), 39:15 — 2:1. Ракелль — 11 (Хейнен), 42:53 — 2:2. Макгинн — 8 (Капанен, Рутта), 56:30 — 2:3. Окпосо — 2 (бол., Куинн, Миттельштадт), 58:30 — 3:3. Картер — 4 (бол., Ракелль, Малкин), 61:36 — 3:4.

Вратари: Андерсон — Джерри.

Штраф: 15 — 10.

Броски: 31 (13+11+7+0) — 33 (6+8+17+2).

Наши: — - Малкин (18.52/5/0).

10 декабря. Баффало. KeyBank Center. 17205 зрителей.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Питтсбург Пингвинз
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2 Каролина 26 14 12 34
3 Питтсбург 27 15 12 34
4 Айлендерс 27 16 11 32
5 Рейнджерс 28 13 15 31
6 Вашингтон 29 13 16 30
7 Филадельфия 27 9 18 23
8 Коламбус 26 9 17 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 25 21 4 43
2 Торонто 28 17 11 40
3 Тампа-Бэй 26 16 10 33
4 Детройт 26 13 13 31
5 Флорида 27 13 14 30
6 Монреаль 26 13 13 28
7 Баффало 27 12 15 26
8 Оттава 26 10 16 22
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 25 17 8 35
2 Даллас 27 15 12 35
3 Миннесота 25 13 12 28
4 Колорадо 24 13 11 27
5 Нэшвилл 24 12 12 26
6 Сент-Луис 27 12 15 24
7 Аризона 24 7 17 18
8 Чикаго 25 7 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 19 9 39
2 Сиэтл 26 15 11 33
3 Лос-Анджелес 29 14 15 32
4 Эдмонтон 27 15 12 30
5 Калгари 27 13 14 29
6 Ванкувер 27 12 15 27
7 Сан-Хосе 29 8 21 21
8 Анахайм 27 7 20 17
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10.12 03:00
Баффало – Питтсбург
 3 : 4 ОТ
10.12 03:00
Вашингтон – Сиэтл
 4 : 1
10.12 03:00
Коламбус – Калгари
 3 : 1
10.12 03:00
Нью-Джерси – Айлендерс
4 : 6
10.12 04:30
Чикаго – Виннипег
 - : -
10.12 05:00
Колорадо – Рейнджерс
- : -
10.12 05:00
Эдмонтон – Миннесота
 - : -
10.12 05:30
Аризона – Бостон
 - : -
10.12 06:00
Анахайм – Сан-Хосе
 - : -
10.12 06:00
Вегас – Филадельфия
 - : -
10.12 21:30
Нэшвилл – Оттава
 - : -
10.12 22:00
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