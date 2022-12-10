«Питтсбург» в овертайме обыграл «Баффало». Малкин сделал две голевые передачи

«Питтсбург» в овертайме выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Пингвинз» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий Евгений Малкин сделал две голевые передачи, поучаствовав и в победном голе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Питтсбург» — 3:4 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 0:1)

Голы: Гюнцель — 13 (бол., Малкин, Питри), 35:36 — 0:1. Олофссон — 12 (Джост, Миттельштадт), 38:08 — 1:1. Скиннер — 13 (Томпсон, Миттельштадт), 39:15 — 2:1. Ракелль — 11 (Хейнен), 42:53 — 2:2. Макгинн — 8 (Капанен, Рутта), 56:30 — 2:3. Окпосо — 2 (бол., Куинн, Миттельштадт), 58:30 — 3:3. Картер — 4 (бол., Ракелль, Малкин), 61:36 — 3:4.

Вратари: Андерсон — Джерри.

Штраф: 15 — 10.

Броски: 31 (13+11+7+0) — 33 (6+8+17+2).

Наши: — - Малкин (18.52/5/0).

10 декабря. Баффало. KeyBank Center. 17205 зрителей.