«Питтсбург» на выезде победил «Баффало»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 3:2.

В составе «пингвинов» отличились Джаред Маккэн, Эван Родригес и Брайан Раст, хозяева ответили точными бросками Тэйга Томпсона и Кейси Миттельштадта.

После этого матча «Питтсбург» с 59 очками занимает второе место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 29 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Питтсбург» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Маккэн — 12 (Мэтисон, Сиси), 10:30 — 0:1. Родригес — 6 (Блюгерс), 25:57 — 0:2. Томпсон — 6, 26:41 — 1:2. Раст — 18 (бол., Кросби, Гюнтцель), 32:15 — 1:3. Миттельштадт — 8 (бол., Ристолайнен, Райнхарт), 51:44 — 2:3.

Вратари: Токарски (57:39) — Джерри.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 30 (6+13+11) — 41 (12+13+16).

Наши: — - -.

17 апреля. Баффало. KeyBank Center.