«Баффало» переиграл «Коламбус», у Гаврикова голевая передача
«Баффало» в овертайме обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). «Блю Джэкетс» потерпели третье поражение подряд.
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
Голы: Гербе — 4 (Гавриков, Нэш), 19:32 — 0:1. Дженнер — 10 (Веренски, Фоуди), 21:31 — 0:2. Айкел — 32 (Райнхарт, Ристолайнен), 38:47 — 1:2. Улофссон — 17 (бол., Айкел, Далин), 42:10 — 2:2. Родригес — 5 (Скиннер, Хаттон), 55:34 — 3:2. Нутиваара — 3 (Бьоркстранд, Фолиньо), 58:47 — 3:3. Улофссон — 18 (Айкел, Далин), 62:44 — 4:3.
Вратари: Хаттон — Кивлениекс (58:02 — 58:47).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 27 (8+7+9+3) — 31 (10+11+8+2).
Наши: — - Гавриков (21.26/3/0).
14 февраля. Баффало. KeyBank Center.
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