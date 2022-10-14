«Баффало» обыграло «Оттаву». Любушкин и Зуб не набрали очков
«Баффало» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Это была первая игра для обеих команд в новом сезоне.
Российский защитник «Сэйбрз» Илья Любушкин сыграл 15 минут и отметился пятью силовыми приемами при показателе полезности «+2».
Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб за 16 минут игрового времени сделал 2 силовых приема при показателе полезности «-1».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Оттава» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы: Ткачук — 1 (Батерсон, Браннстрем), 10:16 — 0:1. Петерка — 1 (Козенс), 24:31 — 1:1. Далин — 1 (Кребс, Окпосо), 27:25 — 2:1. Олофссон — 1 (п.в.), 59:18 — 3:1. Олофссон — 2 (п.в., Любушкин), 59:33 — 4:1.
Вратари: Андерсон — Форсберг (59:01).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 36 (9+15+12) — 36 (16+9+11).
Наши: Любушкин (14.59/0/+2) — Зуб (16.02/0/-1).
14 октября. Баффало. KeyBank Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|2
|2
|0
|4
|2
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|3
|Филадельфия
|1
|1
|0
|2
|4
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|5
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|6
|Нью-Джерси
|1
|0
|1
|0
|7
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|8
|Вашингтон
|2
|0
|2
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Баффало
|1
|1
|0
|2
|3
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|5
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|8
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|3
|2
|1
|4
|2
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|3
|Колорадо
|2
|1
|1
|2
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|1
|0
|1
|0
|7
|Аризона
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Сиэтл
|2
|1
|1
|3
|3
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|4
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|5
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|6
|Ванкувер
|1
|0
|1
|0
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|14.10
|02:00
|
Баффало – Оттава
|4 : 1
|14.10
|02:00
|
Питтсбург – Аризона
|6 : 2
|14.10
|02:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|5 : 2
|14.10
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|1 : 3
|14.10
|02:30
|
Торонто – Вашингтон
|3 : 2
|14.10
|03:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|3 : 7
|14.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|1 : 4
|14.10
|04:30
|
Калгари – Колорадо
|5 : 3
|14.10
|05:00
|
Вегас – Чикаго
|1 : 0
|14.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|1 : 4
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|2
|5
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|2
|5
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|3
|3
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|2
|3
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|3
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Мартин Джонс
Сиэтл
|1
|1.00