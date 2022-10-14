Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:39

«Баффало» обыграло «Оттаву». Любушкин и Зуб не набрали очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Баффало» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Это была первая игра для обеих команд в новом сезоне.

Российский защитник «Сэйбрз» Илья Любушкин сыграл 15 минут и отметился пятью силовыми приемами при показателе полезности «+2».

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб за 16 минут игрового времени сделал 2 силовых приема при показателе полезности «-1».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Оттава» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Ткачук — 1 (Батерсон, Браннстрем), 10:16 — 0:1. Петерка — 1 (Козенс), 24:31 — 1:1. Далин — 1 (Кребс, Окпосо), 27:25 — 2:1. Олофссон — 1 (п.в.), 59:18 — 3:1. Олофссон — 2 (п.в., Любушкин), 59:33 — 4:1.

Вратари: Андерсон — Форсберг (59:01).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 36 (9+15+12) — 36 (16+9+11).

Наши: Любушкин (14.59/0/+2) — Зуб (16.02/0/-1).

14 октября. Баффало. KeyBank Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Оттава Сенаторз
1
1
Читайте также
Панарин затмил Капризова: издевался над обороной «Миннесоты» и набрал четыре очка
«Вашингтон» разочаровался в русском вратаре. Но сегодня он остановил самого Овечкина
Россиян предупредили о мошенничестве с «переводом» на банковскую карту
CNN: SpaceX сообщила Пентагону о невозможности оплачивать работу Starlink на Украине
Житель Харьковской области рассказал о зверствах польских наемников
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капризов набрал первое очко в новом сезоне НХЛ

Проворов сделал две голевые передачи в победном матче «Филадельфии» с «Нью-Джерси»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 2 2 0 4
2 Питтсбург 1 1 0 2
3 Филадельфия 1 1 0 2
4 Каролина 1 1 0 2
5 Айлендерс 1 0 1 0
6 Нью-Джерси 1 0 1 0
7 Коламбус 1 0 1 0
8 Вашингтон 2 0 2 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 1 1 0 2
2 Баффало 1 1 0 2
3 Флорида 1 1 0 2
4 Монреаль 1 1 0 2
5 Торонто 2 1 1 2
6 Детройт 0 0 0 0
7 Тампа-Бэй 1 0 1 0
8 Оттава 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 3 2 1 4
2 Даллас 1 1 0 2
3 Колорадо 2 1 1 2
4 Виннипег 0 0 0 0
5 Сент-Луис 0 0 0 0
6 Миннесота 1 0 1 0
7 Аризона 1 0 1 0
8 Чикаго 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 2 2 0 4
2 Сиэтл 2 1 1 3
3 Эдмонтон 1 1 0 2
4 Калгари 1 1 0 2
5 Анахайм 1 1 0 2
6 Ванкувер 1 0 1 0
7 Лос-Анджелес 2 0 2 0
8 Сан-Хосе 2 0 2 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
14.10 02:00
Баффало – Оттава
 4 : 1
14.10 02:00
Питтсбург – Аризона
 6 : 2
14.10 02:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 5 : 2
14.10 02:30
Айлендерс – Флорида
 1 : 3
14.10 02:30
Торонто – Вашингтон
 3 : 2
14.10 03:00
Миннесота – Рейнджерс
3 : 7
14.10 03:00
Нэшвилл – Даллас
 1 : 4
14.10 04:30
Калгари – Колорадо
 5 : 3
14.10 05:00
Вегас – Чикаго
 1 : 0
14.10 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 1 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 2 5
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 2 5
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 3 3
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 2 3
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 3
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 1 1.00
Мартин Джонс

Мартин Джонс

Сиэтл

 1 1.00
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости