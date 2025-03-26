«Баффало» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Оттаву» — 3:2.

У хозяев отличились Джейкоб Бернард-Доккер, Джек Куинн и Тэйдж Томпсон. Голы «Сенаторз» на счету Брэди Ткачака и Дэвида Перрона.