«Баффало» — «Оттава»: видеообзор матча

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«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду выиграл у «Оттавы» — 5:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий гостей Владимир Тарасенко забросил одну шайбу. «Сенаторз» потерпели пятое поражение подряд.

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