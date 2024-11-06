«Баффало» победил «Оттаву» и прервал серию поражений

«Баффало» на своем льду переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Сэйбрз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

У хозяев Джон-Джейсон Петерка и Боуэн Байрам оформили дубли, а также одну шайбу забросил Тэйг Томпсон. Единственный гол «Сенаторз» на счету Ридли Грейга.

«Оттава» с 12 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 13-й строчке — 11 очков.