«Баффало» переиграл «Оттаву»
«Баффало» на своем льду обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Сэйбрз» одержали вторую победу подряд.
У хозяев отличились Джейкоб Бернард-Доккер, Джек Куинн и Тэйдж Томпсон. Голы «Сенаторз» на счету Брэди Ткачака и Дэвида Перрона.
«Баффало» набрал 64 очка в 70 матчах и идет последним в Восточной конференции. «Оттава» занимает 7-е место — 79 очков в 70 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Оттава» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Ткачак — 29 (бол., Батерсон, Козенс), 1:35 — 0:1. Куинн — 11 (Петерка, Маклеод), 18:31 — 1:1. Перрон — 7 (бол., Грейг, Жиру), 27:39 — 1:2. Бернард-Доккер — 2 (Козак, Кребс), 32:59 — 2:2. Томпсон — 35 (Бенсон, Далин), 41:23 — 3:2.
Вратари: Раймер — Форсберг (57:30).
Штраф: 8 — 2.
Броски: 24 (11+7+6) — 32 (10+9+13).
Наши: — - Зуб (16.17/0/-1).
26 марта. Баффало. KeyBank Center. 13 955 зрителей.
