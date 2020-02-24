«Баффало» обыграл «Виннипег», Окпосо сделал дубль

«Баффало» выиграл у «Виннипега» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев дубль сделал Кайл Окпосо. У гостей забил Блейк Уилер.

«Баффало» набрал 66 очков и занимает 12-е место на Востоке. У «Виннипега» 69 очков и восьмое место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Виннипег» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Окпосо — 8 (Гиргенсонс, Йокихарью), 9:58 — 1:0. Уилер — 21 (Харкинс, Шайфли), 16:37 — 1:1. Окпосо — 9 (Гиргенсонс, Монтур), 47:47 — 2:1.

Вратари: Ю. Юханссон — Хеллебайк (59:09).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 25 (8+9+8) — 26 (11+6+9).

Наши: — - Куликов (22.09/0/+1).

23 февраля. Баффало. KeyBank Center.