«Баффало» обменял защитника Хагга во «Флориду»

«Баффало» обменял защитника Роберта Хагга во «Флориду». Взамен «Клинки» получили выбор в шестом раунде драфта этого года (который ранее принадлежал «Калгари»), сообщает журналист Пьер Лебрюн.

27-летний швед оказался в «Баффало перед началом сезона в результате обмена с «Филадельфией». Его контракт с зарплатой в 1,6 миллиона долларов за сезон истекает предстоящим летом.

В нынешнем регулярном чемпионате Хагг провел 48 матчей и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «минус 9».

Ранее стало известно, что защитник «Флориды» Аарон Экблад выбыл из-за травмы до конца регулярного чемпионата.