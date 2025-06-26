«Баффало» обменял Петерку в «Юту»

«Баффало» на официальной странице в соцсети X объявил об обмене нападающего Йона-Джейсона Петерку в «Юту». За 23-летнего немца «Сэйбрз» получили Майкла Кесселринга и Джоша Доана.

Сразу после обмена «Мамонты» объявили о подписании с Петеркой пятилетнего контракта на 38,5 миллиона долларов (7,7 миллиона долларов в год).

В сезоне-2024/25 Петерка сыграл в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 68 (27+41) очков.