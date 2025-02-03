«Баффало» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Нью-Джерси» — 4:3.

У хозяев 3 (1+2) очка набрал Тейдж Томпсон, еще по одной шайбе забросили Джон-Джейсон Петерка, Райан Маклеод и Джейсон Зукер. У гостей дубль оформил Пол Коттер, один гол на счету Джека Хьюза.