«Баффало» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

Встреча прошла на арене «Кибанк Центр» в Баффало.

У гостей дубль на счету российского надающего Арсения Грицюка, также по шайбе забросили Нико Хишир, Бренден Диллон и Пол Коттер.

«Дэвилз» набрали 33 очка и занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сэйбрз» с 22 очками — на 16-й строчке «Востока».