«Нью-Джерси» разгромил «Баффало», Грицюк забросил две шайбы

«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

Российский нападающий «Дэвилз» Арсений Грицюк оформил дубль. Теперь у 24-летнего россиянина 12 (6+6) очков в 24 играх этого сезона.

Также узаброшенными шайбами в этой встрече отметились Нико Хишир, Бренден Диллон и Пол Коттер.

«Нью-Джерси» набрал 33 очка в 24 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Баффало» идет последним — 22 очка в 24 играх.