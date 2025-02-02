«Баффало» дома обыграл «Нью-Джерси» в НХЛ
«Баффало» на домашнем льду победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
Три очка у хозяев набрал Тейдж Томпсон (1+2). Еще по одной шайбе забросили Джон-Джейсон Петерка, Райан Маклеод и Джейсон Зукер.
У гостей дубль оформил Пол Коттер. Один гол на счету Джека Хьюза.
«Баффало» (47 очков) после 52 матчей остается на последнем месте в Восточной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» (64) идет пятым на «Востоке» после 54 игр.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Нью-Джерси» — 4:3 (3:0, 1:1, 0:2)
Голы: Томпсон — 26 (Пауэр, Байрам), 8:11 — 1:0. Петерка — 16 (Томпсон, Джилберт), 15:50 — 2:0. Маклеод — 12 (мен., Так, Далин), 19:31 — 3:0. Коттер — 11 (Даулинг, Хэмилтон), 24:38 — 3:1. Зукер — 18 (Томпсон, Далин), 37:25 — 4:1. Коттер — 12 (Пеши), 40:18 — 4:2. Д. Хьюз — 21 (мен., Братт), 45:32 — 4:3.
Вратари: Луукконен — Аллен (Доус, 40:00, 51:39 — 51:43, 59:04).
Штраф: 10 — 21.
Броски: 34 (12+15+7) — 24 (8+9+7).
Наши: — - -.
2 февраля. Баффало. KeyBank Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|52
|34
|18
|75
|2
|Каролина
|53
|32
|21
|68
|3
|Нью-Джерси
|54
|29
|25
|64
|4
|Коламбус
|52
|26
|26
|59
|5
|Айлендерс
|51
|24
|27
|55
|6
|Рейнджерс
|51
|24
|27
|52
|7
|Филадельфия
|53
|23
|30
|52
|8
|Питтсбург
|54
|22
|32
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|53
|31
|22
|65
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|64
|3
|Оттава
|52
|28
|24
|60
|4
|Тампа-Бэй
|51
|27
|24
|58
|5
|Бостон
|54
|26
|28
|58
|6
|Детройт
|52
|26
|26
|57
|7
|Монреаль
|51
|24
|27
|53
|8
|Баффало
|52
|21
|31
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|54
|37
|17
|77
|2
|Даллас
|51
|33
|18
|67
|3
|Миннесота
|53
|31
|22
|66
|4
|Колорадо
|53
|30
|23
|62
|5
|Юта
|51
|21
|30
|51
|6
|Сент-Луис
|52
|23
|29
|50
|7
|Нэшвилл
|51
|18
|33
|43
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|2
|Эдмонтон
|52
|32
|20
|68
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Калгари
|51
|25
|26
|57
|5
|Ванкувер
|51
|23
|28
|56
|6
|Сиэтл
|53
|23
|30
|49
|7
|Анахайм
|51
|21
|30
|48
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
|3.02
|00:05
|
Анахайм – Монреаль
|- : -
|3.02
|02:00
|
Рейнджерс – Вегас
|- : -
|3.02
|02:00
|
Даллас – Коламбус
|- : -
|3.02
|02:00
|
Флорида – Айлендерс
|- : -
|3.02
|03:00
|
Юта – Сент-Луис
|- : -
|3.02
|04:00
|
Ванкувер – Детройт
|- : -
|3.02
|05:00
|
Сиэтл – Калгари
|- : -