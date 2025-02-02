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2 февраля, 23:33

«Баффало» дома обыграл «Нью-Джерси» в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Баффало» — «Нью-Джерси».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Баффало» на домашнем льду победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Три очка у хозяев набрал Тейдж Томпсон (1+2). Еще по одной шайбе забросили Джон-Джейсон Петерка, Райан Маклеод и Джейсон Зукер.

У гостей дубль оформил Пол Коттер. Один гол на счету Джека Хьюза.

«Баффало» (47 очков) после 52 матчей остается на последнем месте в Восточной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» (64) идет пятым на «Востоке» после 54 игр.

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Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Нью-Джерси» — 4:3 (3:0, 1:1, 0:2)

Голы: Томпсон — 26 (Пауэр, Байрам), 8:11 — 1:0. Петерка — 16 (Томпсон, Джилберт), 15:50 — 2:0. Маклеод — 12 (мен., Так, Далин), 19:31 — 3:0. Коттер — 11 (Даулинг, Хэмилтон), 24:38 — 3:1. Зукер — 18 (Томпсон, Далин), 37:25 — 4:1. Коттер — 12 (Пеши), 40:18 — 4:2. Д. Хьюз — 21 (мен., Братт), 45:32 — 4:3.

Вратари: Луукконен — Аллен (Доус, 40:00, 51:39 — 51:43, 59:04).

Штраф: 10 — 21.

Броски: 34 (12+15+7) — 24 (8+9+7).

Наши: — - -.

2 февраля. Баффало. KeyBank Center.

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НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 52 34 18 75
2 Каролина 53 32 21 68
3 Нью-Джерси 54 29 25 64
4 Коламбус 52 26 26 59
5 Айлендерс 51 24 27 55
6 Рейнджерс 51 24 27 52
7 Филадельфия 53 23 30 52
8 Питтсбург 54 22 32 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 31 22 65
2 Торонто 52 31 21 64
3 Оттава 52 28 24 60
4 Тампа-Бэй 51 27 24 58
5 Бостон 54 26 28 58
6 Детройт 52 26 26 57
7 Монреаль 51 24 27 53
8 Баффало 52 21 31 47
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 54 37 17 77
2 Даллас 51 33 18 67
3 Миннесота 53 31 22 66
4 Колорадо 53 30 23 62
5 Юта 51 21 30 51
6 Сент-Луис 52 23 29 50
7 Нэшвилл 51 18 33 43
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 52 31 21 68
2 Эдмонтон 52 32 20 68
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Калгари 51 25 26 57
5 Ванкувер 51 23 28 56
6 Сиэтл 53 23 30 49
7 Анахайм 51 21 30 48
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