«Баффало» обыграл «Нью-Джерси», у Любушкина «-2»

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 5:4.

В составе «Сэйбрз» 3 (1+2) очка набрал Алекс Так, защитник Илья Любушкин завершил встречу с показателем полезности «-2». У «Дэвилз» Джек Хьюз набрал 3 (1+2) очка, одну из шайб забросил Егор Шарангович.

«Баффало» прервал серию из четырех поражений и с 74 очками расположился на 13-м месте в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 98 очками — на третьей строчке.