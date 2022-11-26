«Баффало» проиграл «Нью-Джерси»
«Баффало» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.
Российский защитник «Сэйбрз» Илья Любушкин сыграл 13 минут 50 секунд, но результативными действиями не отметился.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Нью-Джерси» — 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)
Голы: Хьюз — 8 (Мерсер, Хаула), 22:00 — 0:1. Боквист — 3 (Шарангович), 25:47 — 0:2. Олофссон — 11 (Миттельштадт, Йокихарью), 34:19 — 1:2. Татар — 5 (Хишир, Братт), 37:55 — 1:3.
Вратари: Андерсон — Шмид.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 34 (7+14+13) — 44 (16+20+8).
Наши: Любушкин (13.50/0/0) — -.
26 ноября. Баффало. KeyBank Center. 16727 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|21
|17
|4
|34
|2
|Айлендерс
|22
|14
|8
|28
|3
|Питтсбург
|21
|11
|10
|25
|4
|Каролина
|21
|10
|11
|25
|5
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|24
|6
|Вашингтон
|22
|9
|13
|21
|7
|Филадельфия
|21
|7
|14
|19
|8
|Коламбус
|20
|7
|13
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|18
|3
|36
|2
|Торонто
|22
|12
|10
|29
|3
|Тампа-Бэй
|20
|12
|8
|25
|4
|Детройт
|19
|10
|9
|24
|5
|Монреаль
|21
|11
|10
|23
|6
|Флорида
|20
|10
|10
|22
|7
|Баффало
|21
|9
|12
|18
|8
|Оттава
|20
|7
|13
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|2
|Виннипег
|18
|11
|7
|23
|3
|Колорадо
|18
|11
|7
|23
|4
|Сент-Луис
|20
|10
|10
|20
|5
|Миннесота
|20
|9
|11
|20
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|18
|7
|11
|16
|8
|Чикаго
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|16
|6
|33
|2
|Сиэтл
|20
|12
|8
|27
|3
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|24
|4
|Калгари
|20
|9
|11
|21
|5
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|20
|6
|Ванкувер
|20
|7
|13
|17
|7
|Сан-Хосе
|22
|7
|15
|17
|8
|Анахайм
|21
|6
|15
|13
|26.11
|01:00
|
Филадельфия – Питтсбург
|1 : 4
|26.11
|03:30
|
Баффало – Нью-Джерси
|1 : 3
|26.11
|03:30
|
Детройт – Аризона
|4 : 3 Б
|26.11
|03:30
|
Коламбус – Айлендерс
|2 : 3
|26.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|5 : 2
|26.11
|04:00
|
Вегас – Сиэтл
|2 : 4
|26.11
|04:30
|
Даллас – Виннипег
|- : -
|26.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
|26.11
|21:00
|
Рейнджерс – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|35
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|31
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|21
|31
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|20
|15
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|13
|2.08
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|15
|2.20