«Баффало» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:3.

После этого матча «Баффало» с 45 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 43 очками — на 14-й строчке «Запада».