«Баффало» в матче с «Нэшвиллом» одержал шестую победу подряд

«Баффало» победил «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Тэйдж Томпсон, Джейсон Зукер и Джош Доан. У гостей забили Захари Л`Еро и Мэттью Вуд.

«Баффало» выиграл шестой матч подряд. Он занимает третье место в таблице Восточной конференции с 82 очками поле 63 матчей. «Нэшвилл» (64 очка после 63 игр) располагается на 11-м месте в Западной конференции.

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