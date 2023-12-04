«Нэшвилл» на выезде обыграл «Баффало», Тренин забил победный гол

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Баффало» со счетом 2:1.

В составе «Предаторз» отличились Филип Форсберг и Яков Тренин, у «Сэйбрз» гол на счету Виктора Олофссона, который реализовал буллит.

После этого матча «Нэшвилл» с 24 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Баффало» с 22 очками — на 14-й строчке Востока.