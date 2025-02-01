«Баффало» на своем льду победил «Нэшвилл»

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:3.

В составе «Сэйбрз» дубль оформил Иржи Кулих, еще по шайбе забросили Райан Маклеод и Джейсон Закер. У «Предаторз» голы забили Люк Евангелиста, Брейди Скжей и Томас Новак, Федор Свечков отметился результативной передачей.

После этого матча «Баффало» с 45 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 43 очками — на 14-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Нэшвилл» — 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Маклеод — 11 (Далин, Куинн), 2:25 — 1:0. Кулих — 10 (Далин, Пауэр), 8:41 — 2:0. Евангелиста — 5 (Бэррон, О`Райлли), 10:56 — 2:1. Шей — 5 (Сиссонс, Маккэррон), 17:06 — 2:2. Новак — 9 (Шей, Свечков), 22:51 — 2:3. Зукер — 17 (Так), 32:26 — 3:3. Кулих — 11 (Томпсон, Петерка), 57:56 — 4:3.

Вратари: Луукконен — Аннунен.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 27 (9+7+11) — 32 (10+13+9).

Наши: — - Свечков (9.48/0/0).

1 февраля. Баффало. KeyBank Center. 18347 зрителей.