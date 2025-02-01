«Баффало» на своем льду победил «Нэшвилл»
«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:3.
В составе «Сэйбрз» дубль оформил Иржи Кулих, еще по шайбе забросили Райан Маклеод и Джейсон Закер. У «Предаторз» голы забили Люк Евангелиста, Брейди Скжей и Томас Новак, Федор Свечков отметился результативной передачей.
После этого матча «Баффало» с 45 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 43 очками — на 14-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Нэшвилл» — 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
Голы: Маклеод — 11 (Далин, Куинн), 2:25 — 1:0. Кулих — 10 (Далин, Пауэр), 8:41 — 2:0. Евангелиста — 5 (Бэррон, О`Райлли), 10:56 — 2:1. Шей — 5 (Сиссонс, Маккэррон), 17:06 — 2:2. Новак — 9 (Шей, Свечков), 22:51 — 2:3. Зукер — 17 (Так), 32:26 — 3:3. Кулих — 11 (Томпсон, Петерка), 57:56 — 4:3.
Вратари: Луукконен — Аннунен.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 27 (9+7+11) — 32 (10+13+9).
Наши: — - Свечков (9.48/0/0).
1 февраля. Баффало. KeyBank Center. 18347 зрителей.
|Столичный дивизион
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|Нью-Джерси
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|25
|26
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|5
|Айлендерс
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|23
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|23
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|Питтсбург
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|21
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|30
|21
|62
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|24
|58
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|Тампа-Бэй
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|27
|23
|57
|5
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|53
|25
|28
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|25
|26
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|24
|27
|53
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|20
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
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|Виннипег
|53
|36
|17
|75
|2
|Миннесота
|52
|31
|21
|66
|3
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Юта
|50
|21
|29
|50
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|7
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|50
|18
|32
|43
|8
|Чикаго
|51
|16
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|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
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|О
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|Эдмонтон
|51
|32
|19
|68
|2
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|31
|21
|68
|3
|Лос-Анджелес
|49
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|23
|58
|4
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|50
|25
|25
|57
|5
|Ванкувер
|50
|23
|27
|56
|6
|Сиэтл
|53
|23
|30
|49
|7
|Анахайм
|51
|21
|30
|48
|8
|Сан-Хосе
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|15
|39
|36
|1.02
|03:00
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Баффало – Нэшвилл
|4 : 3
|1.02
|04:00
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Даллас – Ванкувер
|- : -
|1.02
|05:00
|
Юта – Коламбус
|- : -
|1.02
|05:00
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Колорадо – Сент-Луис
|- : -
|1.02
|21:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|1.02
|23:30
|
Бостон – Рейнджерс
|- : -