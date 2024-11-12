«Баффало» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» на выезде победил «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.

У гостей дубли оформили Коул Кофилд и Ник Сузуки, еще по голу забили Джош Андерсон, Эмиль Хейнеман и Кристиан Дворак. Юрай Слафковский сделал три результативные передачи в этой игре.

Шайбы хозяев забросили Тэйг Томпсон, Дилан Козенс, Пейтон Кребс, Расмус Далин и Джон-Джейсон Петерка.