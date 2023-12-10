«Баффало» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступил «Монреалю» со счетом 2:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Баффало» с 25 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с 27 очками — на 12-й строчке.