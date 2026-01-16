«Монреаль» проиграл «Баффало», Демидов забросил одну шайбу

«Баффало» выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Игра прошла на льду «КиБанк Центра».

Российский нападающий «Канадиенс» Иван Демидов забросил одну шайбу. Теперь у 20-летнего россиянина 40 (11+29) очков в 48 матчах сезона.

Также у гостей отличились Коул Кофилд и Ник Сузуки. У «Сэйбрз» Тэйдж Томпсон оформил хет-трик, а также по одной шайбе забросили Джош Доан и Алекс Так.

«Баффало» набрал 56 очков в 46 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 4-й строчке — 59 очков в 48 играх.