Демидов набрал 40 очков в сезоне НХЛ

«Монреаль» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На 15-й минуте первого периода при игре «5 на 3» забил российский нападающий Иван Демидов и сделал счет 2:2. Теперь у 20-летнего россиянина 40 (11+29) очков в 48 матчах этого сезона.