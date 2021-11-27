«Баффало» выиграл у «Монреаля»

«Баффало» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Сэйбрз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провел на льду 17 минут 37 секунд и отметился одним броском по воротам соперника.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Монреаль» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Томпсон — 9 (Олофссон, Скиннер), 4:08 — 1:0. Андерсон — 5, 12:44 — 1:1. Икин — 3 (Хиностроза), 29:49 — 2:1. Окпосо — 6 (мен., Икин), 35:45 — 3:1. Томпсон — 10 (Скиннер, Олофссон), 43:29 — 4:1.

Вратари: Токарски — Монтембо.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 39 (12+14+13) — 26 (15+2+9).

Наши: — - Романов (17.37/1/-1).

27 ноября. Баффало. KeyBank Center.