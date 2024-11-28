«Баффало» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» в гостях победила «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Автором единственного гола стал российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов.

«Миннесота» с 32 очками идет 2-й на «Западе», «Баффало» набрал 23 очка и занял 9-е место в Восточной конференции.